Scomparsa Tatiana Tramacere folla inferocita sotto casa di Dragos-Ioan Ghermescu prima del ritrovamento della 27enne – Video

Una grande folla si è radunata nella serata di giovedì 4 dicembre davanti all’abitazione a Nardò del 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, ultimo a vedere Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre scorso e ritrovata viva ieri sera. I cittadini, inferociti, alla notizia del ritrovamento della ragazza hanno fatto scattare l’applauso. Con ogni probabilità si trovavano lì dopo che su alcuni media era uscita la notizia, poi smentita, della morte della 27enne. Le forze dell’ordine, a casa di Ghermescu per accertamenti, hanno ritrovato la ragazza in uno stanzino della mansarda nelle disponibilità del 30enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa Tatiana Tramacere, folla inferocita sotto casa di Dragos-Ioan Ghermescu prima del ritrovamento della 27enne – Video

