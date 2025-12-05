Scomparsa Tatiana Tramacere Dragos Gheormescu scarica le responsabilità sulla ragazza | È stata lei a organizzare tutto

Dragos-Ioan Gheormescu, il 30enne nella cui mansarda è stata trovata Tatiana Tramacere sparita dal 24 ottobre scorso, ha scaricato tutte le responsabilità sulla ragazza. “È stata lei ad organizzare tutto”, ha sostenuto davanti ai carabinieri poco dopo il ritrovamento, “e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”. La giovane è stata ritrovata a Nardò la sera del 4 dicembre. La versione di Gheormescu sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tramacere che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

