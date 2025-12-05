Scomparsa Emanuela Orlandi i pm tornati a indagare sullo zio della giovane Il fratello Pietro | Ennesimo depistaggio
La Procura di Roma sarebbe tornata a indagare sullo zio di Emanuela Orlandi lo scorso anno. Pietro Orlandi a Fanpage.it: "Ennesimo depistaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo la riapertura della cosiddetta "pista familiare" nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi la Procura di Roma ha ordinato la perquisizione di una casa di villeggiatura dello zio della ragazza Mario Meneguzzi.
Scomparsa Emanuela Orlandi, i pm tornati a indagare sullo zio della giovane. Il fratello Pietro: "Ennesimo depistaggio" - La Procura di Roma sarebbe tornata a indagare sullo zio di Emanuela Orlandi lo scorso anno.
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro furioso per il documento sullo zio: "Basta infangare la famiglia" - Pietro Orlandi ha duramente criticato la puntata di Massimo Giletti 'Lo stato delle cose' sulla sparizione della sorella Emanuela
Emanuela Orlandi, esplode il caso: "Entrati in possesso di un documento" - Un documento relativo alla famiglia di Emanuela Orlandi ha generato grandi polemiche la pronta reazione del fratello, Pietro.
Emanuela Orlandi, la rivelazione di Chi l'ha visto: dai documenti dei servizi sbuca "lo zio" di piazza Navona - Chi è lo spacciatore che adescava ragazze e cosa c'entra con la scomparsa della Vatican girl?
Il mistero di Emanuela Orlandi in tv da Massimo Giletti: il punto di Pino Nicotri e una rivelazione esplosiva
Emanuela Orlandi, l'ex agente Sisde Martufi fa secretare tutto: «Niente volto in video». L'audizione - Un testimone chiave che nessuno aveva mai visto in volto.