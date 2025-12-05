Scomparsa da giorni è stata ritrovata | era in mansarda a casa di un amico
I contorni della vicenda sono ancora in gran parte da chiarire: perché Tatiana era lì mentre tutti la stavano cercando? È stata sequestrata o si è nascosta di sua spontanea volontà? Ma intanto è davvero finita: sono terminate le lunghissime ore di angoscia per la famiglia di Tatiana Tramacere, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
#Lecce È viva e sta bene #Tatiana Tramacere. La 27enne scomparsa 10 giorni fa, è stata trovata dai carabinieri a Nardò, nella mansarda dell'amico Dragos-Ioan Ghermescu. Il 30enne romeno era indagato inizialmente per istigazione al suicidio. Da chiarire Vai su X
Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook
