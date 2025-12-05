Scomparsa da giorni è stata ritrovata | era in mansarda a casa di un amico

Bresciatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I contorni della vicenda sono ancora in gran parte da chiarire: perché Tatiana era lì mentre tutti la stavano cercando? È stata sequestrata o si è nascosta di sua spontanea volontà? Ma intanto è davvero finita: sono terminate le lunghissime ore di angoscia per la famiglia di Tatiana Tramacere, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

