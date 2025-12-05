Sciopero Pampanelli Cgil No alla Manovra armata Meloni si al contributo 26miliardi dai ricchssimi

"Non siamo quelli del no in nome di una ideologia, ma siamo quell che per restituire ciò che spetta veramente ai lavoratori e non le briciole frutto di rinnovi di contratti da fame per chi ha già stipendi bassi": ci tiene a precisarlo il segretario generale della Camera del Lavoro della Cgil. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In vista dello sciopero generale indetto per il 12 Dicembre contro la Manovra di bilancio del Governo, la puntata accende i riflettori su alcuni temi tra i più "cari" alla cittadinanza: sanità, ricerca, diritto alle cure e diritto allo studio. Ospiti: Nicoletta Schembari, Udu - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per la Flotilla, cortei in 100 città e disordini. Scontro sulle cifre, la Cgil: “Due milioni in piazza”. Il governo: no, massimo 500mila - Roma – Due milioni di persone in 100 città italiane, almeno secondo le stime della Cgil (per il Viminale sarebbero 4- quotidiano.net scrive

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: stop ai treni da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Come scrive ilmessaggero.it

Sciopero 12 dicembre 2025: chi si ferma e perché i sindacati sono spaccati. Cgil in piazza da sola - Il 12 dicembre sarà sciopero generale contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Segnala quotidiano.net

Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Meloni attacca: "Guarda caso un venerdì" - Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilito nell’ultima assemblea dei delegati, scenderà in piazza per protestare contro la Manovra studiata ... Scrive tg24.sky.it

Cgil: “Sciopero generale il 12 dicembre - Lo ha annunciato Fulvio Fammoni, il presidente dell’assemblea generale del sindacato, che oggi ha riunito ... Scrive repubblica.it