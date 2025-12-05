Sciopero generale venerdì 12 dicembre | possibili disagi a trasporti e servizi

Per venerdì 12 dicembre 2025 la Cgil ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata con manifestazioni territoriali in tutto il paese. Trieste Trasporti comunica che in quella giornata potranno verificarsi dei disagi per la clientela, sia per quanto riguarda il servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

: Il #12dicembre è sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata. A questo link ? https://www.flcgil.it/@3972971 una guida completa per il personale della scuola, con - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/ujnadd Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale del 12 dicembre, questa volta la Cgil mobilita trasporti, scuole, servizi pubblici - Venerdì 12 dicembre la Cgil promuove uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio. wired.it scrive

Sciopero generale del 12 dicembre, trasporti fermi e scuole a rischio in Italia - Il 12 dicembre l’Italia si ferma: disagi nei trasporti, scuole in difficoltà e nuove proteste Cgil contro una Manovra ritenuta ingiusta ... Secondo quifinanza.it

Venerdì 12 dicembre 2025 sciopero generale: i servizi garantiti Actv a Venezia - I servizi garantiti dei trasporti Actv a Venezia nella giornata di sciopero generale di Venerdì 12 dicembre 2025 ... lavocedivenezia.it scrive

Nuovo sciopero generale di 24 ore venerdì 12 dicembre: ecco le fasce garantite per il trasporto pubblico - TORINO – Per venerdì 12 dicembre 2025 la CGIL ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata con manifestazioni territoriali in tutto il Paese. Segnala quotidianopiemontese.it

Cgil contro la legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre: ecco i settori coinvolti - Un'altra giornata di sciopero generale è prevista per venerdì 12 dicembre e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e ... Riporta piacenzasera.it

AVM/Actv informa: adesione allo sciopero nazionale di venerdì 12 dicembre - AVM/Actv informa che è pervenuta alle società AVM, Actv e Vela da parte della sigla sindacale FILT CGIL comunicazione di adesione allo sciopero generale nazionale previsto per venerdì 12 dicembre 2025 ... live.comune.venezia.it scrive