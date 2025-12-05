Sciopero generale Pampanelli Cgil suona la carica | No alla Manovra Meloni sì al contributo dai ricchissimi

"Non siamo quelli del no in nome di una ideologia, ma siamo quelli che per restituire ciò che spetta veramente ai lavoratori e non le briciole frutto di rinnovi di contratti da fame per chi ha già stipendi bassi": ci tiene a precisarlo il segretario generale della Camera del Lavoro della Cgil. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

🟥𝗦𝗖𝗜𝗢𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟𝗘: 𝗨𝗡𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗔 𝗔 𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗔 Il #12dicembre è sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata. A questo link ️ https://www.flcgil.it/@3972971 ⬅️una guida completa per il personale della scuola, con - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/ujnadd Inps Comunica Vai su X

In arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Scrive today.it

Cgil contro la legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre: ecco i settori coinvolti - Un'altra giornata di sciopero generale è prevista per venerdì 12 dicembre e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e ... Secondo piacenzasera.it

Sciopero generale del 12 dicembre, Landini da Palermo: "Governo racconta balle, manovra inadeguata" - Il segretario generale della Cgil oggi ha preso parte a tre assemblee nelle quali sono coinvolte 50 aziende e centinaia di lavoratori, per ribadire le ragioni della protesta nazionale programmata tra ... Si legge su palermotoday.it

Il segretario Cgil Landini domani a Palermo, in vista dello sciopero generale del 12 dicembre - Tappa a Palermo domani, martedì 2 dicembre, per il segretario generale della Cgil: in programma tre assemblee. Come scrive meridionews.it

La Cgil contro la manovra, annunciato lo sciopero generale per il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: "Basta weekend lunghi..." - La Cgil ha deciso di convocare uno sciopero generale contro la legge bilancio del Governo per il prossimo 12 dicembre. Come scrive affaritaliani.it

SPILLO/ Se La Stampa in sciopero-Cgil viene assalita dalle squadre pro-Pal (di Landini) - Pal è l’ennesimo cortocircuito di un sindacato ridotto solo a braccio politico di Maurizio Landini ... Come scrive ilsussidiario.net