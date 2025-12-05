Sciopero generale nazionale | possibili ritardi e cancellazioni nel trasporto autobus

Venerdì 12 dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, cui ha aderito la Filt-Cgil. Il servizio sarà garantito in due fasce: tra le 4.15 e le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

: Il #12dicembre è sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata. A questo link ? https://www.flcgil.it/@3972971 una guida completa per il personale della scuola, con - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/ujnadd Inps Comunica Vai su X

Sciopero nazionale venerdì 12 dicembre: possibili disagi nei servizi Hera - Saranno garantiti i servizi minimi e i pronto interventi, mentre l’operatività ordinaria riprenderà al termine dello sciopero ... altarimini.it scrive

Sciopero rifiuti mercoledì 10 Dicembre possibili disagi nei servizi Silea - In previsione dello Sciopero Generale Nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali Fp- Da resegoneonline.it

Sciopero 12 dicembre: possibili disagi all’ospedale Santa Maria alle Scotte - Possibili disagi per gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, nella giornata di venerdì 12 dicembre, a causa dello sciopero nazionale generale di tutto il personale di tutti i comparti indett ... Riporta antennaradioesse.it

In arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Riporta today.it

Sciopero 12 dicembre, Italia a rischio disagi - Il momento più delicato sarà venerdì 12 dicembre, quando è stato proclamato uno sciopero gene ... Lo riporta abruzzonews24.com

Sciopero generale del 28 novembre: trasporti, scuola e servizi a rischio - Venerdì 28 novembre 2025 sarà una giornata complessa per chi si sposta e per molte categorie di lavoratori: lo sciopero generale proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base coinvolgerà ... Riporta laprovinciadivarese.it