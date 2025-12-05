Sciopero generale il 12 dicembre visite ed esami a rischio a Novara

Novaratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viste ed esami a rischio anche nel novarese a causa dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto dalla Cgil per la giornata di venerdì 12 dicembre.Durante l'agitazione, i servizi erogati dall'Asl di Novara potranno quindi subire interruzioni o ritardi. Saranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale del 12 dicembre, trasporti fermi e scuole a rischio in Italia - Il 12 dicembre l’Italia si ferma: disagi nei trasporti, scuole in difficoltà e nuove proteste Cgil contro una Manovra ritenuta ingiusta ... quifinanza.it scrive

sciopero generale 12 dicembreSciopero 12 dicembre: possibili disagi all’ospedale Santa Maria alle Scotte - Possibili disagi per gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, nella giornata di venerdì 12 dicembre, a causa dello sciopero nazionale generale di tutto il personale di tutti i comparti indett ... Da antennaradioesse.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero nazionale venerdì 12 dicembre: possibili disagi nei servizi Hera - Saranno garantiti i servizi minimi e i pronto interventi, mentre l’operatività ordinaria riprenderà al termine dello sciopero ... Riporta altarimini.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale 12 dicembre: possibili variazioni dei servizi di Asp - Gli orari degli autobus di tutte le linee urbane ed extraurbane Asp, a causa dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre, indetto dalla confederazione sindacale Cgil con motivazioni di carattere po ... Riporta gazzettadasti.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero 12 dicembre, anche la scuola aderirà. Cgil: aumento di salari e pensioni e contrasto alla precarietà - Al centro delle manifestazioni, previste in tutta Italia, richieste che riguardano salari e pensioni, contrasto della precarietà e man ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

sciopero generale 12 dicembreIn arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 12 Dicembre