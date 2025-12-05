Sciopero generale del 12 dicembre | treni e bus a rischio corteo a Mestre

Veneziatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre è in programma un nuovo sciopero generale, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati (con poche eccezioni, che sono elencate a seguire). Stavolta è proclamato dalla Cgil e durerà, come quello del 28 novembre proclamato da alcuni sindacati di base, per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

