Sciopero generale del 12 dicembre questa volta la Cgil mobilita trasporti scuole servizi pubblici
Venerdì 12 dicembre la Cgil promuove uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio. La mobilitazione coinvolge trasporti, scuole e servizi pubblici. 🔗 Leggi su Wired.it
: Il #12dicembre è sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata. A questo link ? https://www.flcgil.it/@3972971 una guida completa per il personale della scuola, con - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/ujnadd Inps Comunica Vai su X
