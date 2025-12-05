Sciopero generale CGIL contro Meloni | Caos Totale Venerdì 12! Trasporti Fermi Ospedali in Tilt – Tu Sarai Bloccato?

Venerdì 13 giorno funesto. ma anche il venerdì 12, dicembre, in Italia lo sarà! Lo sciopero generale del 12 dicembre 2025 in Italia è stato indetto dalla CGIL per l’intera giornata lavorativa, coinvolgendo lavoratori pubblici e privati in opposizione alla Legge di Bilancio 2026 del Governo Meloni. Si tratta di una protesta di 24 ore . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sciopero generale CGIL contro Meloni: Caos Totale Venerdì 12! Trasporti Fermi, Ospedali in Tilt – Tu Sarai Bloccato?

Leggi anche questi approfondimenti

: Il #12dicembre è sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata. A questo link ? https://www.flcgil.it/@3972971 una guida completa per il personale della scuola, con - facebook.com Vai su Facebook

#Radioanchio #StefanoMensurati h7.30/9 #4dicembre @Radio1Rai Crisi #Ilva e sciopero generale dei metalmeccanici. Il governo cerca una soluzione per salvare produzione e posti di lavoro. Lo stop dalla #Bce all’emendamento di FdI: 2.452 t d’oro perché n Vai su X

Sciopero generale in arrivo il 12 dicembre - Il 12 dicembre prossimo la Cgil ha proclamato in tutta Italia uno sciopero generale contro la Legge di Bilancio che il Governo Meloni si appresta ad approvare entro fine anno. Lo riporta napolitoday.it

In arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Segnala today.it

Cgil contro la legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre: ecco i settori coinvolti - Un'altra giornata di sciopero generale è prevista per venerdì 12 dicembre e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e ... Si legge su piacenzasera.it

Sciopero generale del 12 dicembre, la Cgil Monza e Brianza pronta a scendere in piazza! - Anche nel nostro territorio, con un corteo che partirà alle ore 9 da piazza Castello, si esprimerà il forte dissenso contro la prossima Legge di Bilancio. Secondo mbnews.it

Sciopero generale CGIL del 12 dicembre, la manifestazione regionale si terrà a L’Aquila - Si terrà a L’Aquila, venerdì 12 dicembre, la manifestazione regionale indetta dalla CGIL nell’ambito dello sciopero generale nazionale contro la Legge di Bilancio 2026. Secondo laquilablog.it

Sciopero generale del 12 dicembre, Landini da Palermo: "Governo racconta balle, manovra inadeguata" - Il segretario generale della Cgil oggi ha preso parte a tre assemblee nelle quali sono coinvolte 50 aziende e centinaia di lavoratori, per ribadire le ragioni della protesta nazionale programmata tra ... Da palermotoday.it