Sciopero generale 12 dicembre le manifestazioni in Italia città per città Landini | Costruiamo cambiamento

Previste manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il prossimo venerdì 12 dicembre “ contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta “. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo. “Con la mobilitazione di venerdì prossimo”, la Cgil, “insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese, chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario “, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

