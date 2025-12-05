Sciopero della Cgil il 12 dicembre | possibili disagi sulla rete Atb e sulla T1 Teb
Bergamo. Atb e Teb comunicano che venerdì 12 dicembre potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete urbana e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino durante tutta la giornata lavorativa a causa dello sciopero nazionale proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio del governo. Saranno rispettate le seguenti fasce di garanzia: dalle 6,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 15,30. Limitatamente alla tratta tra l’aeroporto e la stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, durante tutto l’arco della giornata. Il tasso di adesione al precedente sciopero proclamato dalla Cgil, il 29 novembre 2024, era stato del 21% per Atb e dell’11% per Teb. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
