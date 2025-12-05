Sciopero dei lavoratori Ikea di San Giovanni Teatino adesione al 40% fra le ragioni le aperture festive e la flessibilità

È del 40%, secondo fonti sindacali citate dall'Ansa, l'adesione allo sciopero da parte degli addetti del punto vendita Ikea di San Giovanni Teatino, che nella mattinata di venerdì 5 dicembre hanno tenuto un presidio dinanzi alla struttura organizzato dalla Filcams Cgil di Chieti, nell'ambito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

