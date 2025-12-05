Sciopero all' Ikea i sindacati | vorremo che i clienti sapessero come vengono trattati i dipendenti

Carugate (Milano), 5 dicembre 20254 – “ Ikea sta macinando utili, ma non vuole ridistribuire la ricchezza con i dipendenti ”. Così i sindacati nel giorno dello sciopero nazionale, davanti al negozio di Carugate per il personale di tutto il Nord Italia. “ Vorremmo che chi compra i mobili sapesse come vengono trattati i dipendenti ". A innescare la protesta, l’ennesima rottura del tavolo sul contratto integrativo, scaduto nel 2019 e un sistema di premi ritenuto “inaccettabile”. Lavoratori Ikea in sciopero: "Diritti, dignità, trattativa". L’azienda: riapriamo il dialogo Le organizzazioni chiedono di riaprirlo “per dare maggiore supporto e garanzie soprattutto ai nuovi assunti”, spiegano Filcams-Cgil, Uiltuc-Uil e Fisascat Cisl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero all'Ikea, i sindacati: vorremo che i clienti sapessero come vengono trattati i dipendenti

