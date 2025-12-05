Sciopero 12 dicembre | a rischio bus in Toscana e tramvia Firenze Le fasce garantite

Sarà un venerdì nero per il trasporto pubblico locale il 12 dicembre 2025 in Toscana. È infatti in programma uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL, con l’adesione della FILT-CGIL L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

