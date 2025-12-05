Scintille su Macfrut | De Castro presidente è una scelta sbagliata
Da dentro la maggioranza di centrosinistra piovono critiche verso la nomina dell’ex ministro Paolo De Castro (Pd) alla presidenza del comitato tecnico-scientifico di Macfrut insediatosi il 2 dicembre scorso. Il comune di Cesena, come è noto, detiene oltre l’87% di quota di Cesena Fiera. Secondo Avs e Fondamenta, che esprimono un assessore e sono alleati del Pd, si tratta di "una scelta che rischia di consolidare una visione dell’ agroalimentare poco attenta ai nodi ambientali e sanitari che investono la nostra regione, proprio nel momento in cui servirebbe una svolta chiara – affermano le forze politiche alleate al Pd – verso modelli agricoli e zootecnici sostenibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
