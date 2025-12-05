Sciare in Lombardia prezzi 2025 | ecco le piste dove lo skipass costa meno

Con le prime nevicate, l’inverno invita gli appassionati di sci e snowboard a pianificare i primi weekend sulla neve. Tuttavia, la stagione 20252026 conferma un trend già evidente negli ultimi anni: sciare sta diventando sempre più costoso. Skipass, alloggi, noleggio attrezzature e trasporti incidono in maniera significativa sul budget, soprattutto nelle località più famose delle Dolomiti e delle Alpi. Secondo recenti rilevazioni, alcune delle stazioni più note come Alpe di Siusi, Ortisei o la Val Gardena possono costare oltre 1.900 euro per pochi giorni per una famiglia. Un impegno economico che non tutti possono sostenere, spingendo molti a cercare alternative più convenienti, senza rinunciare alla qualità delle piste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciare in Lombardia, prezzi 2025: ecco le piste dove lo skipass costa meno

È tornata Ski’n December per sciare in Aprica con skipass a soli 8€! La promo, valida dal 9 al 22 dicembre, è rivolta a: Under 18 residenti in Lombardia Possessori di un biglietto per Milano Cortina 2026 Trovi tutti i dettagli visitando la pagina Ski'n Lomb - facebook.com Vai su Facebook

#SkinDecember Dal 9 al 22 dicembre sconti per sciare nei comprensori sciistici lombardi: fino a 2 voucher giornalieri a 8 euro l'uno per #under18 e possessori di biglietto Olimpiadi o Paralimpiadi #MilanoCortina2026 reglomb.it/sllS50XyW69 Vai su X

Sciare in Lombardia, prezzi 2025: ecco le piste dove lo skipass costa meno - Dalle Alpi all’alta Valtellina, fino agli Appennini: tutte le località raggiungibili dalla regione lombarda dove godersi la neve senza spendere una fortuna ... ilgiornale.it scrive

Skipass sempre più cari, la nuova indagine svela dove sciare costa di più - Purtroppo il caro prezzi divora ogni settore e la settimana bianca non è da meno: in Europa, Italia compresa, sono molte le località dove sciare ora costa più di ieri ... Secondo siviaggia.it

Skipass a 8 euro: come sciare con meno di 10 euro dal 9 al 22 dicembre in Lombardia - L'iniziativa lanciata da Regione Lombardia consentirà ai giovani under 18 e ai possessori di biglietti olimpici e paralimpici di sciare nelle stazioni lombarde a un costo simbolico. Riporta milanotoday.it

Skipass, aumenti del 4%: ecco quanto costa sciare nel 2025 - Anche in questa nuova stagione sciistica aumentano i prezzi degli skipass, facendo diventare sempre più lo sciare in montagna un lusso per pochi. Lo riporta dailynews24.it

Ottima notizia, i giovani della Lombardia possono sciare con pochi euro: le date e come iscriversi - Regione Lombardia e Skin Lombardia hanno presentato l’iniziativa “Ski’n December 2025”, un progetto mirato a promuovere lo sport invernale tra i giovani e in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Segnala comozero.it

Skipass sempre più cari, da Bormio a Cortina: quanto costa sciare quest’anno? - Ancora più significativo è il caso del già citato collegamento internazionale Zermatt–Cervinia (Svizzera–Italia), che passa da 110 a 125 euro ( +13,2% ), diventando, come già anticipato, lo skipass ... Si legge su tg24.sky.it