Sciame sismico fra Romagna e Toscana

7.00 Uno sciame sismico è in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana. Sei le scosse di terremoto registrate finora, a partire dalle 22:38. La più rilevante è stata alle 3:36 ed ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro tra il comune romagnolo di Verghereto (Forlì-Cesena) e quello toscano di Chiusi della Verna (Arezzo). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

