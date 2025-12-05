Sci Kriechmayr più forte della bufera Vince il SuperG
AGI - Vincent Kriechmayr più forte della bufera di neve e degli avversari nel supergigante di Coppa del mondo di Beaver Creek. Lo sciatore austriaco sulla pista 'Birds of Prey' della località statunitense ha vinto la sua diciannovesima gara, la decima in superG ma soprattutto è tornato al successo dopo quasi due anni. Infatti, l'ultima vittoria del 34enne di Linz risaliva al 18 febbraio del 2024 a Kvitfjell in Norvegia. Kriechmayr, in una gara difficile per le condizioni meteo e visibilità, interrotta tre volte, ha vinto in 1'0677. Secondo il norvegese Fredrik Moeller che dopo aver lasciato quasi sette decimi nella prima parte, caratterizzata da curve molto strette sul muro, ha poi tagliato il traguardo con 56 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Agi.it
