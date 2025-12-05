Sci di fondo poker svedese nella sprint tc di Trondheim Azzurre fuori ai quarti
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia, si apre con la sprint in tecnica classica, nella quale tra le donne si registra il poker svedese, con Johanna Hagstroem che si impone davanti alle connazionali Emma Ribom, Linn Svahn e Jonna Sundling. Escono di scena nei quarti di finale le tre azzurre che al mattino avevano superato le qualificazioni: 19ma Federica Cassol, 22ma Iris De Martin Pinter, 27ma Nicole Monsorno. In finale la Svezia cala il poker, monopolizzando le prime quattro posizioni: domina Johanna Hagstroem, che vince in 3’30?97, staccando nettamente le connazionali Emma Ribom, seconda a 1?53, Linn Svahn, terza a 2?67, e Jonna Sundling, quarta a 4?13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Genoa due troppo tenero, Poker Atalanta Finisce agli ottavi l’avventura del Genoa in Coppa Italia, troppo superiore l’Atalanta di Palladino per le seconde linee rossoblu. De Rossi ne cambia otto rispetto alla vittoria contro il Verona, solo Vasquez, Frendrup ed - facebook.com Vai su Facebook
Sci di fondo, poker svedese nella sprint tc di Trondheim. Azzurre fuori ai quarti - 2026 di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia, si apre con la sprint in tecnica classica, nella ... Come scrive oasport.it
Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Trondheim - 2026 di sci di fondo, in programma a Trondheim, in Norvegia, si apre con le qualificazioni della sprint in ... Da oasport.it
Le svedesi a caccia della prima sfera di cristallo, Diggins cerca il poker nella sua ultima recita: al via la CdM 2025/26 - Alla vigilia della Coppa del Mondo 2025/26 di sci di fondo femminile regna l'incertezza: lo squadrone svedese riuscirà finalmente a portare a casa, per la prima volta ... Secondo neveitalia.it
Karlsson si conferma regina di Ruka: la svedese trionfa nella 10 km TC di apertura della CdM - La prima gara stagionale della CdM di sci di fondo 2025/2026 vede il trionfo della classe '99 svedese, che per la quarta volta in carriera vince sulle nevi di Ruka. Si legge su neveitalia.it
Sci nordico: 50 km chiude i Mondiali, oro alla svedese Karlsson - La svedese ha giocato un brutto scherzo alla Norvegia imponendosi nella 50 km a tecnica libera con il tempo di 2h24'55"3, ... Si legge su ansa.it