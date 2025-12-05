sci di fondo poker svedese nella sprint tc di trondheim azzurre fuori ai quarti

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia, si apre con la sprint in tecnica classica, nella quale tra le donne si registra il poker svedese, con Johanna Hagstroem che si impone davanti alle connazionali Emma Ribom, Linn Svahn e Jonna Sundling. Escono di scena nei quarti di finale le tre azzurre che al mattino avevano superato le qualificazioni: 19ma Federica Cassol, 22ma Iris De Martin Pinter, 27ma Nicole Monsorno. In finale la Svezia cala il poker, monopolizzando le prime quattro posizioni: domina Johanna Hagstroem, che vince in 3’30?97, staccando nettamente le connazionali Emma Ribom, seconda a 1?53, Linn Svahn, terza a 2?67, e Jonna Sundling, quarta a 4?13. 🔗 Leggi su Oasport.it

