Il lungo fine settimana di Beaver Creek è stato decisamente tormentato: il programma originario prevedeva la disputa di due discese libere, un superG e un gigante, ma poi le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere più volte la pianificazione degli eventi nell'ambito di questa tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prima si è pensato di cancellare una discesa, poi si è tornati sul doppio evento di velocità e infine si è deciso di disputare solo una discesa sulla mitica Birds of Prey nella giornata di ieri. Il superG di sabato è stato anticipato a oggi, mantenendo domani come eventuale giorno di recupero, mentre per domenica è stato confermato il gigante.

Oasport.it - Sci alpino, la discesa di Beaver Creek si recupererà in Italia! Scelte data e località