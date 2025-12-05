Sci alpino la discesa di Beaver Creek si recupererà in Italia! Scelte data e località
Il lungo fine settimana di Beaver Creek è stato decisamente tormentato: il programma originario prevedeva la disputa di due discese libere, un superG e un gigante, ma poi le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere più volte la pianificazione degli eventi nell’ambito di questa tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prima si è pensato di cancellare una discesa, poi si è tornati sul doppio evento di velocità e infine si è deciso di disputare solo una discesa sulla mitica Birds of Prey nella giornata di ieri. Il superG di sabato è stato anticipato a oggi, mantenendo domani come eventuale giorno di recupero, mentre per domenica è stato confermato il gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: tutto pronto per l’allenamento. Paris e Schieder studiano la pista - Vai su X
ATTENZIONE, AVVISTATO UN SUPER PARIS Prime prove cronometrate per la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek, Stati Uniti! ? Al debutto stagionale della specialità troviamo un grande Dominik in Top 5! Stasera si torna in - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile ancora a Beaver Creek: orari e programma - Oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con tappa negli Stati Uniti dove prosegue la trasferta spostandosi da Copper Mountain a Beaver Creek per ... Lo riporta fanpage.it
La Val Gardena recupera la discesa maschile cancellata a Beaver Creek - La discesa recupererà quella cancellata a Beaver Creek nella giornata di giovedì 18 dicembre. Segnala sportal.it
LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara interrotta, spaventosa caduta per Aznoh - 19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Lo riporta oasport.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Scrive fanpage.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, programma, streaming - Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Scrive oasport.it
La discesa libera di Beaver Creek non sorride a Bosca e Alliod - La gara della nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino vinta dallo svizzero Marco Odermatt ... Lo riporta rainews.it