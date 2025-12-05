La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada e precisamente a Tremblant per un weekend totalmente dedicato al gigante. Ci sarà un doppio appuntamento tra le porte larghe, proprio come due anni, che è anche la prima ed unica volta che il Circo Bianco ha fatto visita alla località canadese. In quella occasione ci fu una meravigliosa doppietta di Federica Brignone, ma questa volta sarà molto difficile per l’Italia provare anche solo a conquistare un podio. L’assenza della valdostana, unita anche a quelle di altre grandi protagoniste (per esempio Lara Gut-Behrami) ha sicuramente lasciato un vuoto di potere all’interno del gigante femminile, dove veramente sono in tante che possono vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, doppio gigante a Tremblant. Pronostico aperto, l'Italia attende Goggia e Zenere