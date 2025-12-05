Sci alpino doppio gigante a Tremblant Pronostico aperto l’Italia attende Goggia e Zenere
La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada e precisamente a Tremblant per un weekend totalmente dedicato al gigante. Ci sarà un doppio appuntamento tra le porte larghe, proprio come due anni, che è anche la prima ed unica volta che il Circo Bianco ha fatto visita alla località canadese. In quella occasione ci fu una meravigliosa doppietta di Federica Brignone, ma questa volta sarà molto difficile per l’Italia provare anche solo a conquistare un podio. L’assenza della valdostana, unita anche a quelle di altre grandi protagoniste (per esempio Lara Gut-Behrami) ha sicuramente lasciato un vuoto di potere all’interno del gigante femminile, dove veramente sono in tante che possono vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Soccorso Alpino e Speleologico Umbria - CNSAS : DOPPIO INTERVENTO PER IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO NELLA GIORNATA DI DOMENICA Sono state due le operazioni di soccorso che, nella giornata di domenica 23 novembre, hanno i - facebook.com Vai su Facebook
Kastlunger secondo e Talacci terzo: doppio podio azzurro nel gigante di Coppa Europa a Zinal - Doppio podio azzurro nel gigante di Coppa Europa a Zinal: Kastlunger è secondo, Talacci terzo. Riporta sportface.it
Un altro doppio urlo azzurro nel primo gigante di Zinal: Kastlunger e Talacci dietro solo a Grahl-Madsen - Coppa Europa maschile: il primo dei due appuntamenti in Svizzera vede il norvegese dominare dopo lo slalom di Storklinten, benissimo gli azzurri al 2° e 3° posto con ... neveitalia.it scrive
L’Italia si fa valere anche con gli uomini in Coppa Europa: doppio podio con Kastlunger e Talacci a Zinal - Ancora un ottimo risultato per la squadra azzurra di Coppa Europa. Lo riporta oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: la prima volta di Brennsteiner a 34 anni. Vinatzer a 0.16 dal podio con una pazzesca rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA GARA 22. Si legge su oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- Si legge su today.it
Coppa del Mondo Sci Alpino oggi: alle 18 la prima manche del gigante di Copper Mountain - Oggi alle 18 scatta il gigante maschile di Coppa del Mondo a Copper Mountain in Nordamerica. Si legge su discoveryalps.it