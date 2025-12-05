Scholes attacca Amorim e lo United per Mainoo | Lo stanno rovinando odio vedere i giocatori del vivaio andarsene

Paul Scholes ha criticato duramente Ruben Amorim per il trattamento riservato a Kobbie Mainoo al Manchester United. Il leggendario centrocampista dello United ha definito ingiusto che il ventenne giochi così poco in una squadra che fatica a controllare le partite, suggerendo che Mainoo dovrebbe cercare un altro club per poter crescere. Intanto, ricordiamo che il Napoli resta tra le squadre interessate al giocatore in vista del mercato di gennaio. Ne parla il Daily Mail. Scholes duro su Amorim per il caso Mainoo: i dettagli. Ecco cosa scrive il Daily Mail: “Paul Scholes ha criticato il trattamento riservato da Ruben Amorim a Kobbie Mainoo definendo una stronz*** il fatto che il centrocampista inglese non riesca a giocare una partita nonostante lo United sia incapace di controllare una match” La leggenda dello United, 51 anni, ha lanciato la furiosa replica dopo che Amorim ha dichiarato di considerare Mainoo ‘un titolare’ nonostante lo abbia fatto giocare fin dal primo minuto solo una volta in tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scholes attacca Amorim e lo United per Mainoo: «Lo stanno rovinando, odio vedere i giocatori del vivaio andarsene»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kobbie Mainoo è un fantasma allo United: Amorim non lo tiene in considerazione Paul Scholes attacca il tecnico del Manchester, poi cancella il post come sottolineato dal quotidiano Mirror: consiglia a Mainoo di lasciare il club #Napoli #Mainoo #SpazioN Vai su X

"Voleva andarsene, atteggiamento vergognoso": Scholes attacca Rashford - "Deve essere consapevole di sé stesso, ha 27 anni, non è più un bambino", è stato detto all'interno del podcast in riferimento all'ultima partita di Liga contro il Getafe, in cui Rashford è partito ... Da tuttosport.com

Donnarumma al City, Scholes la prende male: "Un crimine se lo United non si è interessato" - L'ex centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, ha dichiarato che sarebbe un "reato criminale" qualora il Manchester United non si fosse "interessato per Gianluigi Donnarumma" quando ... Lo riporta tuttomercatoweb.com