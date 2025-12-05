Schlein | Il premierato concentra i poteri e schiaccia le prerogative del Parlamento – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Una delle premesse sbagliate all'idea di cambiare la legge elettorale è il premierato, un sistema che accentra ancora di più il potere nelle mani di chi guida il Governo, schiacciando le prerogative parlamentari, già schiacciate" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al convegno Curare la democrazia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
