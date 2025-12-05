Schlein | famiglie e imprese soffrono e governo pensa a premierato

Roma, 5 dic. (askanews) – “Censis e Cnel ci restituiscono una fotografia del paese inequivocabile: gli italiani stanno peggio e ne siamo profondamente preoccupati. Ma c’è una cosa che ci preoccupa ancora di più: il negazionismo delle difficoltà sempre crescenti degli italiani da parte di Giorgia Meloni”. Lo afferma la segretaria Pd Elly Schlein. Per la leader Pd “invece di mettere in campo misure concrete già in questa quarta legge di bilancio del suo governo, si crogiola nell’autocelebrazione e in riforme che interessano esclusivamente a lei, come quella della magistratura e il premierato”. Continua la Schlein: “Le famiglie italiane soffrono un calo degli stipendi reali del 9% e aumenti del carrello della spesa del 25% negli ultimi 4 anni, e il governo cosa fa? La riforma della magistratura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

