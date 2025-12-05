Schlein e Conte divisi su tutto | il campo largo è una torre di Babele

A fari spenti nella notte, il testa coda del campo largo. La coalizione di sinistra, che sulla carta dovrebbe proporsi come alternativa a Giorgia Meloni, si allena in ordine sparso, non c'è verso di avere un unico spogliatoio. Così Pd e M5S procedono in direzioni completamente diverse, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il Nazareno è alle prese con il nuovo dubbio amletico della segretaria, «Vorrei, non vorrei ma se vuoi». La "sventurata" è tentata di chiudere a chiave il recinto, ma teme la rivolta delle correnti. Emblematica la fatale indecisione sull'assemblea nazionale del 14 dicembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schlein e Conte divisi su tutto: il campo largo è una torre di Babele

