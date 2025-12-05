Schifani sul caso Cuffaro | Il suo partito fuori dalla giunta La Sicilia cresce andiamo avanti

«Abbiamo fatto le nostre scelte di carattere politico. Il partito di Cuffaro è stato posto fuori dall'esecutivo, saranno le indagini ad andare avanti». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine del convegno «Cambiare la scuola, cambiare la città. Educare nelle crisi», al museo Riso, a Palermo, a proposito dei nuovi filoni dell'inchiesta sull'ex governatore Totò Cuffaro.

