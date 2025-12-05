Schianto tra auto e tir Muore il giorno dopo
Scontro tra un’auto e un tir, poi il mezzo pesante sfonda la recinzione di una casa. È morto nei giorni scorsi uno dei tre occupanti dell’auto rimasta coinvolta. La vittima si chiamava Salvatore Paticchio, 88 anni, originario di Squinzano, in provincia di Lecce. Ex militare dell’Aeronautica, negli ultimi anni viveva a Civitanova. Il tragico incidente era avvenuto nella prima mattinata di venerdì scorso, intorno alle 7.30, in via Don Bosco, a Montecosaro Scalo. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per rilevare l’incidente, un tir e un’auto, una Hyundai Tucson, si erano scontati: il mezzo pesante era poi finito contro la recinzione di una abitazione che si trova proprio lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
