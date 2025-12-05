Schianto fra due auto Paura sull’argine del Po
Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente che ha rischiato di provocare conseguenze molto gravi. Per fortuna, nonostante la particolare dinamica dello schianto, non risultano danni di rilievo agli occupanti di una Citroen C3 e di una Peugeot 207, che si sono scontrate quasi frontalmente sull’argine del Po, appena fuori l’abitato di Tagliata, tra Guastalla e Luzzara, con una delle vetture finita poi in fondo all’argine. È accaduto verso le 15 di ieri. Dopo lo scontro, la Citroen ha proseguito la sua corsa lungo la sponda arginale, con a bordo una donna residente a Luzzara e il figlio di 14 anni, che erano diretti verso Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Primo piano | Schianto tra auto in Alemagna: morta una donna - facebook.com Vai su Facebook
Schianto fra due auto. Paura sull’argine del Po - L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Tagliata tra Guastalla e Luzzara. Secondo ilrestodelcarlino.it
Violento schianto sulla Provinciale, davanti all’oratorio: auto distrutte e un ferito - Paura nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre a Sarezzo, dove verso le 17 due automobili si sono scontrate lungo la Sp 345, nel tratto che prende il nome via della Repubblica, nei pressi ... Scrive bresciatoday.it
Auto si ribalta dopo un impatto all’incrocio: paura per i due conducenti - Gli occupanti hanno riportato solo lievi conseguenze, mentre la zona è stata messa in sicurezza ... Come scrive laprovinciacr.it
Incidente nella notte con 4 giovani coinvolti, soccorsi all'opera - 50 di domenica 30 novembre lungo via Statale e l'allarme è scattato in codice giallo ... Lo riporta leccotoday.it
Semi-frontale tra due auto (FOTO): 6 le persone coinvolte, compresi tre minori. Soccorsi in azione sul posto - Momenti di paura questo pomeriggio (venerdì 28 novembre) a Sedico, in località Libano, per uno schianto semi- Scrive ildolomiti.it
Sette feriti in un maxi schianto. Tra cui due bambine di 1 e 3 anni - E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato domenica a Montemarciano. Si legge su msn.com