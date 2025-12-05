Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente che ha rischiato di provocare conseguenze molto gravi. Per fortuna, nonostante la particolare dinamica dello schianto, non risultano danni di rilievo agli occupanti di una Citroen C3 e di una Peugeot 207, che si sono scontrate quasi frontalmente sull’argine del Po, appena fuori l’abitato di Tagliata, tra Guastalla e Luzzara, con una delle vetture finita poi in fondo all’argine. È accaduto verso le 15 di ieri. Dopo lo scontro, la Citroen ha proseguito la sua corsa lungo la sponda arginale, con a bordo una donna residente a Luzzara e il figlio di 14 anni, che erano diretti verso Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra due auto. Paura sull’argine del Po