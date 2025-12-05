Schiacciato da un tronco mentre lavora nei boschi

È stato un pomeriggio preoccupante quello di giovedì 4 dicembre per un boscaiolo di quarant’anni residente a Nanno che, svolgendo alcune operazioni di disboscamento in località Guilnova, a circa 400 metri dalla strada principale, è stato colpito e travolto da un albero che, cadendo, lo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Schiacciato da un tronco mentre lavora nei boschi

