Schiacciata da un albero al parco mentre i figli giocano | il ricordo per Francesca Ianni a un anno dalla morte

A distanza di quasi un anno dalla tragedia di Colli Aniene, in cui ha perso la vita schiacciata da un albero Francesca Ianni, il quartiere decide di ricorda la donna con un fiore nel parco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

