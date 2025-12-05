Scherma Trofeo del Granducato | Nicolò Pellegrino ha conquistato la medaglia d’oro

La seconda prova del Trofeo del Granducato, svoltasi nella sede Cus Siena, è iniziata con il trionfo nella categoria Maschietti e Giovanissimi di Nicolò Pellegrino che, dopo l’argento della prima prova a Pisa, si è riscattato con la medaglia d’oro. Nella stessa categoria hanno sfiorato la zona premiata dei primi otto, Niccolò Marsiglietti, 11°, ed Enrico Cannoni, 12°. Indietro i più piccoli, Brando Pin e Giovanni Fratangelo alla primissima esperienza in gara, 21° e 31°. Al femminile, Vera Paladini è salita sul gradino più basso del podio. Leggermente indietro Azzurra Capresi (21ma), Francesca Santaniello (23ma), Elena Montesano (32ma), Sara Trabalzini (34ma), Sara Ombres (38ma) e Ginevra Cini (39ma). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

