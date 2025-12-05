Scherma | 11 fiorettiste qualificate al tabellone principale in Coppa del Mondo Out Volpi
Arrivano buone notizie da Busan, città della Corea del Sud che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 valida per il fioretto femminile. In occasione della gara di domani prenderanno infatti parte al tabellone principale ben undici rappresentanti della Nazionale italiana, sei delle quali hanno staccato il pass nella giornata odierna dedicata alla fase preliminare. A raggiungere subito Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo ed Elena Tangherlini, già dentro in virtù del ranking, sono state Francesca Palumbro, Irene Bertini, Martina Sinigallia e Giulia Amore, qualificatesi già nella prova a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Club Scherma Roma A.S.D. - facebook.com Vai su Facebook
Scherma: 11 fiorettiste qualificate al tabellone principale in Coppa del Mondo. Out Volpi - Arrivano buone notizie da Busan, città della Corea del Sud che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025- Si legge su oasport.it
Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati - La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4- Come scrive oasport.it
Europei scherma: subito in pedana fiorettiste e sciabolatori - La kermesse continentale, che torna in Italia dopo 13 anni dall'edizione di Legnano 2012, si apre con le competizioni individuali del fioretto ... Segnala ansa.it
Scherma, via agli Europei di Genova: Errigo guida le fiorettiste, in pedana anche gli azzurri della sciabola - Il via con il fioretto femminile individuale guidato da Arianna Errigo, veterana, capitana e campionessa di tutto. Segnala corrieredellosport.it