Scherma | 11 fiorettiste qualificate al tabellone principale in Coppa del Mondo Out Volpi

Arrivano buone notizie da Busan, città della Corea del Sud che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 valida per il fioretto femminile. In occasione della gara di domani prenderanno infatti parte al tabellone principale ben undici rappresentanti della Nazionale italiana, sei delle quali hanno staccato il pass nella giornata odierna dedicata alla fase preliminare. A raggiungere subito Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo ed Elena Tangherlini, già dentro in virtù del ranking, sono state Francesca Palumbro, Irene Bertini, Martina Sinigallia e Giulia Amore, qualificatesi già nella prova a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

