Schegge di guerra | droni sulla base dei sottomarini nucleare | i francesi sparano

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta tensione nei cieli francesi sulla scia delle tensioni internazionali. Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell'Ile Longue, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi, rende noto Rtl. Si tratta di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della dissuasione nucleare francese. Lo ha comunicato la gendarmeria locale, come riportano i media francesi, aggiungendo che è stato attivato un dispositivo di difesa e ricerca dei velivoli. Non solo. Secondo la stessa fonte, il battaglione di artiglieria marittima, che assicura la protezione della base, ha effettuato diversi tiri contro i droni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

