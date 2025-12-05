Scarpinata di là da i’ Bisenzio In tanti pronti a scattare

La "Scarpinata di là da i’ Bisenzio" si prepara a tornare in scena domenica, riportando sulle strade pedemontane pratesi un appuntamento ormai riconosciuto come uno dei momenti più partecipati dell’inverno sportivo locale. L’edizione 2025 conferma la formula che ne ha decretato il successo: una corsa non competitiva, aperta a tutti, pensata per valorizzare il territorio e sostenere iniziative solidali. La manifestazione, organizzata dall’ASD 29 Martiri e da Le Lumache ASD di Mezzana con il supporto del Circolo ARCI Paolo Rossi, partirà proprio dal circolo di Santa Lucia. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, da 5 o 12 chilometri, tracciati fra le strade ai piedi del Montalbano e i tratti più suggestivi che costeggiano il Bisenzio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scarpinata di là da i’ Bisenzio. In tanti pronti a scattare

