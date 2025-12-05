Scarlett Johansson sembra pronta ad accettare un ruolo in un attesissimo film DC

Dopo quasi un decennio trascorso a difendere l’universo cinematografico Marvel nei panni di Vedora Nera, Scarlett Johansson potrebbe essere pronta a rispondere al bat-segnale. Secondo fonti esclusive di Deadline, l’attrice premio Oscar sarebbe in trattative finali con DC Studios e il regista Matt Reeves per uno dei nuovi ruoli in The Batman Part II, il sequel del film che nel 2022 ha rilanciato il Cavaliere Oscuro al cinema con Robert Pattinson protagonista. La notizia rappresenta un passaggio significativo per una delle attrici più iconiche del panorama dei cinecomic contemporanei. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, Johansson affiancherebbe Pattinson in quello che si preannuncia come uno dei capitoli più attesi dell’universo DC. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Scarlett Johansson sembra pronta ad accettare un ruolo in un attesissimo film DC

