Scafisti? No guidatori in stato di necessità Sentenza choc

Il tribunale di Napoli con una nuova sentenza ha dato una lettura nuova della figura degli scafisti che rischia di fare giurisprudenza per le prossime cause che vedranno imputati soggetti accusati di guidare le imbarcazioni che traghettano oltre i confini i migranti irregolari. Secondo i giudici non erano scafisti ma persone alla guida del barcone per uno stato di necessità, quindi sono stati assolti. " Rappresenta una vittoria importante, perché scardina da un lato il paradigma sin troppo spesso applicato nei Tribunali che equipara il capitano a colui che organizza le lucra sulle traversate, riconoscendo le condizioni di necessità che caratterizzano il percorso di ogni migrante in fuga dal proprio Paese di origine, affermando in modo chiaro che i capitani altro non sono che migranti che esercitano la propria libertà di movimento ", hanno spiegato a Fanpage Tatiana Montella e Martina Stefanile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

