Scacchi | Moroni raggiunge il duo di testa ai Campionati Italiani 2025

Ancora più vicina alle fasi decisive la triade di tornei che si lega ai Campionati Italiani di scacchi, e le emozioni sono davvero tante. Andiamo però a vederle in modo celere, poiché da raccontare c’è davvero molto. Quel molto riguarda anche le patte. Mediamente rapida la Garcia Palermo-Favaloro, con il secondo che però manca una vittoria che pareva a portata di mano, o quantomeno nelle vicinanze. Da queste 31 mosse si passa alle ben 96 di Bettalli-Paduano, con i due che fondamentalmente vanno avanti finché non rimangono solo i Re sulla scacchiera. In mezzo c’è la calma piatta delle 38 mosse della Lumachi-Sabino Brunello. 🔗 Leggi su Oasport.it

