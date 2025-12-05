Scacchi | Moroni raggiunge il duo di testa ai Campionati Italiani 2025
Ancora più vicina alle fasi decisive la triade di tornei che si lega ai Campionati Italiani di scacchi, e le emozioni sono davvero tante. Andiamo però a vederle in modo celere, poiché da raccontare c’è davvero molto. Quel molto riguarda anche le patte. Mediamente rapida la Garcia Palermo-Favaloro, con il secondo che però manca una vittoria che pareva a portata di mano, o quantomeno nelle vicinanze. Da queste 31 mosse si passa alle ben 96 di Bettalli-Paduano, con i due che fondamentalmente vanno avanti finché non rimangono solo i Re sulla scacchiera. In mezzo c’è la calma piatta delle 38 mosse della Lumachi-Sabino Brunello. 🔗 Leggi su Oasport.it
#scacchi Dopo due turni, nel Campionato assoluto sono al comando Favaloro e Bettalli. Moroni vince ancora contro Paduano (foto), ma il ritiro di Godena ha annullato il suo successo di ieri. La cronaca: facebook.com/share/p/17o6Ed… Vai su X
?L’IM Giulio Borgo, già allenatore del GM e pluricampione italiano Luca Moroni, degli IM Edoardo Di Benedetto e Folco Castaldo, oltre che di numerosi altri forti giocatori, sarà uno dei Docenti del corso di scacchi che si terrà presso l’Accademia Scacchistica - facebook.com Vai su Facebook
