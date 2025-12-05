Sbarco con due morti durante la traversata | tre assoluzioni

La Corte di assise di Agrigento, presieduta da Giuseppe Miceli, ha assolto con la formula “per non avere commesso il fatto” tre uomini accusati di essere gli scafisti di un’imbarcazione partita dalla Libia il 29 dicembre 2023, con a bordo 124 migranti, e approdata a Lampedusa.L’imbarcazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Barbara Enrichi sbarca su Raiuno. È Vincenzina ne ‘L’altro ispettore’. “Una fiction sulle morti bianche” Vai su X

Lo sbarco dei Mille, la mafia, gli Inglesi e i traditori...! Il Capitano Guglielmo Acton, uno dei tanti traditori dei Borbone. Quando i garibaldini sbarcano a Marsala, l’11 maggio 1861 lo fanno con due vapori il Piemonte e il Lombardo. Quest’ultimo si incaglia e vien - facebook.com Vai su Facebook

ATP Finals, due morti al torneo/ 70enne e 78enne vittime di arresto cardiaco, tragedia durante i match - La seconda giornata delle ATP Finals segnata da una duplice tragedia: due anziani si sono sentiti male durante gli incontri, cosa è successo Tragedia alle ATP Finals durante la seconda giornata di ... Segnala ilsussidiario.net

Hong Kong, aereo cargo esce di pista durante l'atterraggio: due morti - Due agenti di sicurezza dell'aeroporto di Hong Kong sono morti dopo che un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista durante l'atterraggio e si è scontrato con il l'auto di servizio su cui ... Si legge su iltempo.it