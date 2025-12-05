Saviano parole shock sul suo sud | La paura ti salva Io no e ora ne pago il prezzo

Nel suo intervento al podcast “Diario di cittadinanza. Voci, storie e numeri delle disuguaglianze italiane”, prodotto da Svimez e curato da Stefano Di Traglia, Antonio Fraschilla e Patty Torchia, Roberto Saviano consegna una riflessione amara e lucidissima sul prezzo dell’esporsi pubblicamente contro i poteri criminali. Una testimonianza che mescola confessione personale e analisi culturale del Sud, rivolta a chi oggi decide di denunciare ingiustizie e violenze. “Non fatelo mai: proteggersi non è codardia”. Lo scrittore non usa giri di parole per descrivere il costo psicologico della sua scelta di denuncia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Saviano parole shock sul suo sud: “La paura ti salva. Io no, e ora ne pago il prezzo”

