AGI - "So di deludere chi mi ascolta, ma forse posso farlo arrivare all'orecchio di qualcuno al quale direi di non farlo mai quello che ho fatto io, non farlo mai. Se stai pensando di esporti, se stai pensando che va bene gestirti diffamazione, merda, tribunali perché vale la pena, perché sei coraggioso, io ti dico proteggiti, non lo fare, sii prudente. La paura non è codardia, la paura è semplicemente qualcosa che ti sta permettendo di salvarti, cosa che io non ho fatto e ne pago ora le conseguenze psichiche". Lo ha detto Roberto Saviano, ospite della prima puntata di 'Diario di cittadinanza. Voci, storie e numeri delle disuguaglianze italiane ', podcast targato Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, curato da Stefano Di Traglia, Antonio Fraschilla e Patty Torchia, distribuito sulle principali piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Saviano: "Ho sbagliato a espormi. E ora ne pago le conseguenze psichiche"