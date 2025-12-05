Saurini rivela | Gaetano? Estroso già in primavera del Napoli Io spero che si possa arrivare alla fine in questo modo e su Pisacane dico che…

Giampaolo Saurini ha iniziato la sua carriera calcistica nel Cagliari nella stagione 19871988. Dopo aver giocato in alcune delle piazze più importanti d'Italia, come Roma, Brescia e Palermo, ha intrapreso la carriera di allenatore e ha allenato Gianluca Gaetano nella Primavera del Napoli.

