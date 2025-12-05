Saurini analizza | Inter e Napoli le più attrezzate per lo scudetto ma se mi chiedete la squadra che gioca meglio non posso non menzionare…

L'ex calciatore del Cagliari, Giampaolo Saurini, si è espresso così sulla lotta scudetto di quest'anno in Serie A. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l'ex calciatore Giampaolo Saurini si è soffermato anche sulla lotta scudetto in Serie A. SULLA LOTTA SCUDETTO – «Io spero che si possa arrivare alla fine con tutte le squadre che si giocano lo scudetto, sarebbe un campionato bellissimo – com'è adesso! Chiaramente ci sono degli organici che hanno qualcosa in più degli altri, metto sopra a tutti Napoli e Inter, sono le squadre più attrezzate e che hanno più chance di vincere il campionato.

