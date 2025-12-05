Sassuolo l’ombra dell’infortunio di Berardi e la scelta di Grosso per la Fiorentina

Nel momento in cui il Sassuolo avrebbe avuto bisogno della sua guida tecnica ed emotiva, Domenico Berardi è stato costretto a fermarsi. L'infortunio muscolare che lo ha tolto di scena contro il Como – pochi minuti dopo l'inizio della ripresa – pesa come un macigno sulla squadra di Grosso, già reduce da una sconfitta dolorosa e ora priva del suo riferimento più luminoso. A nulla è servito l'ingresso di Volpato per tamponare il vuoto lasciato dal capitano: il raddoppio di Moreno ha chiuso il match e ha aperto interrogativi ben più profondi sulla tenuta offensiva neroverde nelle prossime giornate.

