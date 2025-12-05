Sarri esulta dopo la Coppa Italia | Felice per la vittoria Abbiamo perso solo con l’Inter…
Inter News 24 Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è felice per aver passato il turno in Coppa Italia con il Milan. Poi ha parlato anche dell’Inter. Al termine della partita di ieri sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan, vinta dai biancocelesti 1-0, Maurizio Sarri ha così parlato a SportMediaset LA SITUAZIONE DELLA LAZIO – « Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissimi infortuni, ma poi è una squadra che si fa allenare e io durante la settimana mi diverto. La domenica delle volte mi arrabbio perché abbiamo qualcosa in meno di altre squadre a livello tecnico, ma in settimana mi diverto » LA PARTITA – « Ci ha fatto piacere che all’Olimpico sono arrivate 40. 🔗 Leggi su Internews24.com
