Sarri esulta dopo la Coppa Italia | Felice per la vittoria Abbiamo perso solo con l’Inter… 

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è felice per aver passato il turno in Coppa Italia con il Milan. Poi ha parlato anche dell’Inter. Al termine della partita di ieri sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan, vinta dai biancocelesti 1-0, Maurizio Sarri ha così parlato a SportMediaset LA SITUAZIONE DELLA LAZIO – « Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissimi infortuni, ma poi è una squadra che si fa allenare e io durante la settimana mi diverto. La domenica delle volte mi arrabbio perché abbiamo qualcosa in meno di altre squadre a livello tecnico, ma in settimana mi diverto »  LA PARTITA – « Ci ha fatto piacere che all’Olimpico sono arrivate 40. 🔗 Leggi su Internews24.com

sarri esulta dopo la coppa italia felice per la vittoria abbiamo perso solo con l8217inter8230160

© Internews24.com - Sarri esulta dopo la Coppa Italia: «Felice per la vittoria. Abbiamo perso solo con l’Inter…» 

Altri contenuti sullo stesso argomento

sarri esulta dopo coppaSarri esulta dopo il colpo al Milan: “Mi diverto in mezzo alle difficoltà, stiamo costruendo le fondamenta della Lazio” - Dopo la delusione di San Siro in campionato, la Lazio ha risposto con forza nella ... Scrive stadiosport.it

sarri esulta dopo coppaSarri dopo la vittoria col Milan: «Affrontare queste situazioni difficili mi dà gusto». Le dichiarazioni del tecnico bianconceleste - Le dichiarazioni del tecnico bianconceleste All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Coppa I ... Riporta juventusnews24.com

sarri esulta dopo coppaLazio, Sarri: “Dobbiamo innescare dei giocatori importanti per fare un salto di qualità” - Le considerazioni di Maurizio Sarri dopo la partita di Coppa Italia contro il Milan, valida per gli ottavi di finale ... Riporta gianlucadimarzio.com

sarri esulta dopo coppaLazio-Milan 1-0, Sarri: "Mi diverto ad allenare questa squadra. Basic era perso, ma ora..." - Grande soddisfazione per Maurizio Sarri al termine della partita vinta dalla sua Lazio per 1- Si legge su eurosport.it

sarri esulta dopo coppaLazio Milan, Allegri bocciato dai quotidiani sportivi. Bene Sarri. I voti ai due tecnici dopo la partita di ieri di Coppa Italia - Lazio Milan, i biancocelesti passano in Coppa Italia grazie alla rete di Zaccagni. Segnala calcionews24.com

sarri esulta dopo coppaLazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» - Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Copp ... lazionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sarri Esulta Dopo Coppa