Sarri dopo Lazio-Milan | Vittoria legittima abbiamo smesso di soffrire

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sarri dopo Lazio-Milan: “Vittoria legittima, abbiamo smesso di soffrire”

Coppa Italia: Milan, attento al "conto" di Sarri! Stasera sfida da dentro o fuori contro la Lazio: gara secca e subito rigori in caso di pari. Dopo le polemiche di campionato, all'Olimpico sarà battaglia vera. Chi vince pesca una tra Bologna e Parma. #Mila - facebook.com Vai su Facebook

NUOVA PUNTATA Dopo un mercato assente, il ritorno di Sarri alla Lazio è stato complicato anche dagli infortuni. spti.fi/uSjWxV4 Vai su X

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» - Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati» All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Copp ... Scrive lazionews24.com

Lazio-Milan, Sarri: "Nelle difficoltà ci provo più gusto. Su Insigne..." - In conferenza Sarri ha parlato anche di Lorenzo Insigne, suo ex giocatore a Napoli e oggi svincolato dopo l'esperienza in Canada: "I ruoli che servono coprire prima sono altri. Da sport.sky.it

La Lazio si prende la rivincita: il Milan spreca, Zaccagni non perdona - Termina agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia del Milan di Massimiliano Allegri. Da msn.com

Sarri: "Allenare questa Lazio mi dà gusto. Contro il Bologna..." - Il tecnico dei biancocelesti ha commentato il successo contro il Milan all'Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia ... Lo riporta corrieredellosport.it

Festa Lazio, Sarri: “Felice per il pubblico e per i ragazzi”. Zaccagni: "C'era tanta voglia di riscatto" - Le parole dell'allenatore biancoceleste dopo il successo contro il Milan agli ottavi: "Mi diverto ad allenare questa squadra" ... Si legge su tuttosport.com

Lazio, Sarri: «Sabato eravamo mortificati, oggi decisivi i cambi. Insigne è come un figlio, ma altri ruoli sono prioritari» - All’Olimpico cade un’altra grande: dopo aver battuto la Juventus causando l’allontanamento di Tudor, la Lazio si prende il replay col Milan di Allegri e con un altro 1- Secondo ilmessaggero.it