Sarri dopo la vittoria col Milan | Affrontare queste situazioni difficili mi dà gusto Lazio può fare salto qualità con 7-8 nuovi giocatori in estate

Sarri dopo la vittoria col Milan | Affrontare queste situazioni difficili mi dà gusto
Sarri dopo la vittoria col Milan: «Affrontare queste situazioni difficili mi dà gusto». Le dichiarazioni del tecnico bianconceleste. All’Olimpico si è giocata Lazio Milan, match degli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro quella di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste a Mediaset: VITTORIA – «Affrontare queste situazioni mi dà gusto. Ci sono state grandi difficoltà da luglio, ma la squadra si fa allenare. Lavorare in settimana mi dà gusto, è vero» RISPOSTA CAMPO – «Sì, intanto ci ha fatto piacere vedere cosi tante persone allo stadio e avere questo sostengo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
