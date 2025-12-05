Sarcomi rari la svolta dal Pascale | i farmaci intelligenti sostituiscono la chemio

Combattere i tumori con terapie a bersaglio molecolare, capaci di coniugare efficacia e minima tossicità, preservando la qualità di vita dei pazienti: è questa la nuova frontiera nel trattamento del tumore desmoide, una neoplasia rara, localmente invasiva e potenzialmente invalidante dei tessuti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it