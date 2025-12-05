Sarcomi rari la svolta dal Pascale | i farmaci intelligenti sostituiscono la chemio
Combattere i tumori con terapie a bersaglio molecolare, capaci di coniugare efficacia e minima tossicità, preservando la qualità di vita dei pazienti: è questa la nuova frontiera nel trattamento del tumore desmoide, una neoplasia rara, localmente invasiva e potenzialmente invalidante dei tessuti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tumori rari, la superiorità dei farmaci intelligenti – Le più recenti innovazioni nel trattamento dei sarcomi. Per alcune forme: stop ai lunghi cicli di chemio, al via nuove terapie a bersaglio molecolare Combattere i tumori con terapie a bersaglio molecolare, capa - facebook.com Vai su Facebook
Stop alla chemio, ecco le nuove terapie a bersaglio molecolare: la sperimentazione al Pascale - Nuovi trattamenti all’avanguardia per i tumori rari con il Pascale tra i centri di riferimento per la sperimentazione clinica. Da msn.com
Napoli ospita il convegno scientifico: «Hot Topics sui sarcomi: Precisione, Prossimità, Prospettive nell’era dei nuovi target» - A Napoli, oggi 5 dicembre e domani, si terrà nella sala Partenope dell'Hotel Royal Continental l'importante meeting scientifico: “Hot Topics sui sarcomi: ... Lo riporta ilmattino.it
Tumori rari, il Pascale centro di riferimento europeo - E' una delle 24 reti di riferimento europee, reti virtuali che mettono in collegamento gli operatori sanitari dei diversi Paesi del mondo per condividere conoscenze, esperienze, iniziative, risorse su ... Come scrive ansa.it
Tumori rari, ospedale Pascale di Napoli centro di riferimento europeo - È una delle 24 reti di riferimento europee, reti virtuali che mettono in collegamento gli operatori sanitari dei diversi Paesi del mondo per condividere conoscenze, esperienze, iniziative, risorse su ... Come scrive ilmattino.it